CNN: США змінили тактику надання пакетів військової допомоги Україні

Через закінчення терміну дії механізму, який дозволяє надавати Україні зброю відносно оперативно, а також проблем із пошуком відповідної зброї на складах США перейшли до оголошення більш довгострокових пакетів допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації CNN.

Як відомо, Білий дім наразі має майже 6 мільярдів доларів у межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє надавати Україні зброю зі складів США - це найбільш оперативний механізм військової допомоги Києву.

Ці кошти можуть "згоріти" із завершенням фінансового року у США менш як за два тижні, а нещодавній провал резолюції про тимчасове продовження федерального фінансування у Палаті представників зменшив шанси на те, що Конгрес устигне вчасно дозволити їхнє використання на наступний фінансовий рік.

За даними CNN, у зв'язку з цим, а також виявленою раніше проблемою нестачі справної техніки на складах у Білому домі перейшли до оголошення більш довгострокових пакетів.

Це дозволить "продовжити постачання озброєнь в Україну в наступному році з нинішніми темпами поставок", йдеться в публікації. Але не уточнюється, чи йдеться про використання певним чином уже згаданих майже 6 мільярдів доларів.

Високопосадовець Білого дому в розмові із CNN зазначив, що протягом наступного фінансового року (закінчується 30 вересня) Україна, за американськими оцінками, потребуватиме щонайменше 500 мільйонів доларів військової допомоги щомісяця.

Він додав, що США також розглядають можливість виділення Україні 10 мільярдів доларів з доходів від арештованих російських суверенних активів, які "Група семи" погодилася використати на допомогу Україні у сфері безпеки в червні.

Радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван раніше анонсував "суттєвий пакет" військової допомоги Україні, який має бути готовим до кінця вересня.

Як відомо, у межах PDA востаннє допомогу Україні виділяли до Дня незалежності - розмір пакета складав $125 млн.