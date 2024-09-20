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Times: США і Британія можуть «негласно» дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ
23:48 20.09.2024 |
Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.
Про це йдеться в публікації британської газети The Times, повідомляє "Європейська правда".
Видання стверджує, що британська та американська сторона тривалий час обговорювали можливість дозволити удари ракетами Storm Shadow по Росії.
Передбачалось, що про це рішення можуть оголосити під час спільного візиту глав зовнішньополітичних відомств обох країн - Ентоні Блінкена та Девіда Леммі - до Києва минулої середи.
Сторони підготували два варіанти підсумкових заяв і через невирішені деталі оголосили той, де йшлось про подальші дискусії стосовно дозволу на далекобійні удари України.
еред іншого, за інформацією The Times, США утримуються від схвалення дозволу, поки не побачать "план перемоги", який Володимир Зеленський хоче представити Джо Байдену під час зустрічі наступного тижня.
Натомість британська сторона, йдеться в публікації, хоче створити враження, що такий крок виходить від більшої кількості союзників у НАТО й для цього організувала зустріч глав зовнішньополітичних відомств США, Британії Франції, Німеччини та Італії в Парижі.
Але один співрозмовник видання припустив, що США більше зосереджені "творенні спадщини" Байдена та хочуть прискорити ухвалення рішення.
The Times стверджує, що дозвіл стосовно ударів по Росії ракетами Storm Shadow може бути схвалений якраз наступного тижня і буде непублічним, аби не давати Росії додаткового попередження можливої атаки.
Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста. ЗМІ раніше писали, що Британія не хоче діяти самотужки у цьому питанні без схвалення США.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав дозвіл на далекобійні удари України, скептично оцінивши встановлені Владіміром Путіним "червоні лінії".
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