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Умєров звільнив двох заступників Буданова й планує масштабні кадрові «чистки» - джерело
18:09 20.09.2024 |
Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міноборони.
За словами джерела, міністр оборони має намір провести масштабні кадрові "чистки". Зокрема, Умєров планує звільнити близько 20 генералів і чиновників через "совковий підхід" і "неефективність".
Зокрема, може бути звільнено п'ятьох заступників міністра й начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого, щодо якого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про проведення додаткової перевірки органами Служби безпеки України.
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