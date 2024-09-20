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Зеленський: Переговори з фон дер Ляєн були максимально змістовними, обговорили енергетику, безпеку, саміт Україна-ЄС і використання активів РФ
14:46 20.09.2024 |
Президент України Володимир Зеленський провів "максимально змістовні" переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, обговоривши майже всі ключові речі, включно з безпекою та енергетикою.
"Критично важливим є повноцінне використання коштів Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні для стійкої та передбачуваної підтримки наших сил оборони. Спрямування цих коштів для України, відсутність будь-якого блокування - це те, що вплине на нашу спроможність захищатися і захищати життя всіх наших людей та українські позиції на фронті", - сказав Зеленський на пресконференції в п'ятницю в Києві.
Президент також подякував президенту Єврокомісії за всі зусилля, щоб забезпечити Україні більше підтримки перед зимовим періодом.
Зеленський також повідомив, що сторони детально обговорили, що може бути зроблено разом для підтримки української енергосистеми і "які на це потрібні кошти", а також посилений захист деяких енергооб'єктів.
За словами Зеленського, третім пунктом обговорення було повне використання російських активів. "На політичному рівні спільне рішення є, потрібен чіткий механізм реалізації 50 млрд, щодо яких є глобальна згода і які мають бути відчутні для державного бюджету України вже найближчими місяцями", - наголосив глава держави.
Зеленський і фон дер Ляєн також обговорили переговори щодо вступу України до ЄС, графік діалогу та проведення наступного саміту "Україна-Євросоюз".
"Ми маємо рухатися якнайшвидше, щоб постійно демонструвати повну силу Європи, повну силу України. Наші команди працюватимуть для прискорення процесу цих важливих для нас переговорів. І сьогодні ми домовилися про це", - зазначив Зеленський.
Крім цього, сторони обговорили тиск санкціями на РФ, президент України наголосив, що не можна давати агресору можливості адаптуватися до тиску.
"І це означає, що потрібно не тільки обмежувати будь-які схеми обходу санкцій, а й запроваджувати нові. Наступний, п'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії має продовжити загальну нашу європейську політику", - зазначив Зеленський.
Він також подякував фон дер Ляєн за домовленість про європейську підтримку для програми шкільного харчування в українських школах.
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