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АНАЛІТИКА

Президент Єврокомісії: Я вражена високою якістю і швидкістю, з якою Україна просувається на шляху до членства в ЄС

 

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн стверджує, що вражена, з якою швидкістю і водночас якістю Україна проходить процес приєднання до Європейського Союзу.

Про це вона сказала у п'ятницю в Києві на пресконференції.

"Відкриття кластерів (розділ у переговорах), процес приєднання ґрунтується на заслугах, це дуже складний трудомісткий процес, і я маю сказати, що я глибоко вражена високою якістю і швидкістю, з якою Україна рухається вперед", - констатувала президент Єврокомісії.

За її словами, зараз у переговорному процесі між Україною та ЄС "важливо відкрити fundamentals кластер (кластер містить такі глави, як "Судочинство та основні права", "Юстиція, свобода, безпека", "Публічні закупівлі", "Статистика" і "Фінансовий контроль"), а потім, звісно, паралельно можна працювати над кластерами".

"Тож, знову ж таки, це (просування в переговорному процесі) базується на заслугах, але вражає, наскільки швидко і з якою високою якістю Україна рухається вперед", - повторила фон дер Ляєн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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