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Міноборони допустило до постачання ЗСУ унікальний всюдихід-амфібію «ТАХА»
13:47 20.09.2024 |
Міністерство оборони України допустило до використання у підрозділах Збройних сил України всюдихід-амфібію "ТАХА", розроблений українськими інженерами.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як йдеться в повідомленні, машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу.
Окрім того, "ТАХА" долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.
"Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді - до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби", - розповіли в міністерстві.
За даними пресслужби, цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.
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