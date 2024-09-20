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Сибіга після першого регіонального турне: Є і домовленості, які відчує ворог, і які стануть публічними пізніше
13:31 20.09.2024 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами перших робочих візитів після вступу на посаду до Бухареста, Братислави та Кишинева заявив про наявність домовленостей, "які відчує ворог".
"Є і домовленості, які відчує ворог, і які стануть публічними згодом. Є підтвердження нових пакетів допомоги. Є підтримка українських ініціатив, зокрема конкретних фінансових внесків у Grain From Ukraine. Цей візит був не лише про цілком відчутні та конкретні речі. Домовилися про можливість спільного прикордонного контролю з Румунією, щоб спростити процедури", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.
Крім того, Сибіга поінформував про домовленість щодо проведення спільного засідання урядів України та Румунії, з перспективою розширення формату до тристороннього за участю Молдови.
"Зі Словаччиною міжурядові консультації намічені на початок жовтня і ми ретельно до них готуємося. На таких міжурядових засіданнях фіналізуємо важливі практичні проєкти у сферах економіки, торгівлі, логістики, транспорту, енергетики, захисту прав громадян", - наголосив він.
Також міністр нагадав про досягнуту домовленість розширити консульську присутність і відкрити нові генконсульства в Румунії та Словаччині.
За його словами, в Бухаресті та Братиславі інтеграція в ЄС і НАТО була ключовою темою переговорів. Глава МЗС висловив упевненість, що Україна може розраховувати на підтримку.
"У Кишиневі скоординували спільну роботу на шляху до Євросоюзу. Молдова на порозі президентських виборів і єврореферендуму. Дуже важливо зберегти європейський курс попри російську дезінформацію та спроби дестабілізації", - наголосив Сибіга.
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