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АНАЛІТИКА

Сибіга після першого регіонального турне: Є і домовленості, які відчує ворог, і які стануть публічними пізніше

13:31 20.09.2024 |

Політика

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами перших робочих візитів після вступу на посаду до Бухареста, Братислави та Кишинева заявив про наявність домовленостей, "які відчує ворог".

"Є і домовленості, які відчує ворог, і які стануть публічними згодом. Є підтвердження нових пакетів допомоги. Є підтримка українських ініціатив, зокрема конкретних фінансових внесків у Grain From Ukraine. Цей візит був не лише про цілком відчутні та конкретні речі. Домовилися про можливість спільного прикордонного контролю з Румунією, щоб спростити процедури", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

Крім того, Сибіга поінформував про домовленість щодо проведення спільного засідання урядів України та Румунії, з перспективою розширення формату до тристороннього за участю Молдови.

"Зі Словаччиною міжурядові консультації намічені на початок жовтня і ми ретельно до них готуємося. На таких міжурядових засіданнях фіналізуємо важливі практичні проєкти у сферах економіки, торгівлі, логістики, транспорту, енергетики, захисту прав громадян", - наголосив він.

Також міністр нагадав про досягнуту домовленість розширити консульську присутність і відкрити нові генконсульства в Румунії та Словаччині.

За його словами, в Бухаресті та Братиславі інтеграція в ЄС і НАТО була ключовою темою переговорів. Глава МЗС висловив упевненість, що Україна може розраховувати на підтримку.

"У Кишиневі скоординували спільну роботу на шляху до Євросоюзу. Молдова на порозі президентських виборів і єврореферендуму. Дуже важливо зберегти європейський курс попри російську дезінформацію та спроби дестабілізації", - наголосив Сибіга.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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