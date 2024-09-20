Сибіга після першого регіонального турне: Є і домовленості, які відчує ворог, і які стануть публічними пізніше

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами перших робочих візитів після вступу на посаду до Бухареста, Братислави та Кишинева заявив про наявність домовленостей, "які відчує ворог".

"Є і домовленості, які відчує ворог, і які стануть публічними згодом. Є підтвердження нових пакетів допомоги. Є підтримка українських ініціатив, зокрема конкретних фінансових внесків у Grain From Ukraine. Цей візит був не лише про цілком відчутні та конкретні речі. Домовилися про можливість спільного прикордонного контролю з Румунією, щоб спростити процедури", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

Крім того, Сибіга поінформував про домовленість щодо проведення спільного засідання урядів України та Румунії, з перспективою розширення формату до тристороннього за участю Молдови.

"Зі Словаччиною міжурядові консультації намічені на початок жовтня і ми ретельно до них готуємося. На таких міжурядових засіданнях фіналізуємо важливі практичні проєкти у сферах економіки, торгівлі, логістики, транспорту, енергетики, захисту прав громадян", - наголосив він.

Також міністр нагадав про досягнуту домовленість розширити консульську присутність і відкрити нові генконсульства в Румунії та Словаччині.

За його словами, в Бухаресті та Братиславі інтеграція в ЄС і НАТО була ключовою темою переговорів. Глава МЗС висловив упевненість, що Україна може розраховувати на підтримку.

"У Кишиневі скоординували спільну роботу на шляху до Євросоюзу. Молдова на порозі президентських виборів і єврореферендуму. Дуже важливо зберегти європейський курс попри російську дезінформацію та спроби дестабілізації", - наголосив Сибіга.