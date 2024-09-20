Фінансові новини
- |
- 20.09.24
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Турель «Буря» об'єднали з наземним дроном TerMIT і тепер це одна бойова система
09:38 20.09.2024 |
Гранатометну турель «Буря» від української компанії Frontline та наземну платформу НРК TerMIT компанії Tencore успішно об'єднали в єдину бойову систему.
Новий пристрій надасть бійцям ЗСУ можливість використовувати гранатомет Mk-19 на відстані, залишаючись при цьому в безпеці. А платформа TerMIT здатна подолати до 20 км на одному заряді, підтримуючи стабільний зв'язок і забезпечуючи маневровість навіть у складних умовах.
Турель «Буря» дозволяє проводити пристрілку в 10 разів ефективніше і працювати по різних цілях, здійснюючи перенацілювання за лічені секунди за командою оператора.
Керувати системою оператор може віддалено за допомогою пульта або ноутбука. Для пострілів достатньо вказати точку на карті або ввести координати. Вбудована система стабілізації дозволяє вести прицільну стрільбу в русі на відстань до 1800 метрів.
«Система автоматичного наведення на турелі працює дуже точно, навіть краще за оператора, особливо при стрільбі по кількох цілях. Великий плюс у тому, що турель може запам'ятовувати налаштування і швидко перенаводитись між цілями, забезпечуючи точне ураження в радіусі 20-30 метрів» - пояснив військовий підрозділу, що проводив тестування системи.
«Буря» - гранатометна турель, що важить до 50 кг і може бути вручну розгорнута для різноманітних місій. Вона оснащена автоматизованою системою наведення та ведення вогню. Дистанційне керування, наведення та стрільба відбувається на відстані 50-100 метрів.
TerMIT - наземна платформа, що пересувається на гусеничному шасі та має вантажність у 300 кг, запас ходу у 20 км.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Німеччина до кінця року може поставити Україні зброї і запчастин ще на 1,4 млрд євро
|Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив за депозитними сертифікатами та рефінансування
|Німеччина передала Україні великий пакет допомоги з понад 20 танками Leopard 1 A5
|ЄП закликав зняти обмеження на удари по РФ західною зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Турель «Буря» об'єднали з наземним дроном TerMIT і тепер це одна бойова система
|Президентка Єврокомісії прибула до Києва
|Зеленський ввів санкції проти шістьох фізосіб і понад 40 юросіб із РФ, Ірану та Китаю
|Зеленський увів у ставку новопризначених голів МЗС, Мінрозвитку та Мінстратегпрому і вивів ексглаву МЗС Кулебу - указ
|Зеленський відвідає наступного тижня США, де зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом
|Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам
Бізнес
|Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ
|JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
|Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
|Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї
|Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%
|Штучний інтелект потребує енергії: У США зафіксовано бум будівництва газових електростанцій