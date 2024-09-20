Турель «Буря» об'єднали з наземним дроном TerMIT і тепер це одна бойова система

Гранатометну турель «Буря» від української компанії Frontline та наземну платформу НРК TerMIT компанії Tencore успішно об'єднали в єдину бойову систему.

Новий пристрій надасть бійцям ЗСУ можливість використовувати гранатомет Mk-19 на відстані, залишаючись при цьому в безпеці. А платформа TerMIT здатна подолати до 20 км на одному заряді, підтримуючи стабільний зв'язок і забезпечуючи маневровість навіть у складних умовах.

Турель «Буря» дозволяє проводити пристрілку в 10 разів ефективніше і працювати по різних цілях, здійснюючи перенацілювання за лічені секунди за командою оператора.

Керувати системою оператор може віддалено за допомогою пульта або ноутбука. Для пострілів достатньо вказати точку на карті або ввести координати. Вбудована система стабілізації дозволяє вести прицільну стрільбу в русі на відстань до 1800 метрів.





«Система автоматичного наведення на турелі працює дуже точно, навіть краще за оператора, особливо при стрільбі по кількох цілях. Великий плюс у тому, що турель може запам'ятовувати налаштування і швидко перенаводитись між цілями, забезпечуючи точне ураження в радіусі 20-30 метрів» - пояснив військовий підрозділу, що проводив тестування системи.

«Буря» - гранатометна турель, що важить до 50 кг і може бути вручну розгорнута для різноманітних місій. Вона оснащена автоматизованою системою наведення та ведення вогню. Дистанційне керування, наведення та стрільба відбувається на відстані 50-100 метрів.

TerMIT - наземна платформа, що пересувається на гусеничному шасі та має вантажність у 300 кг, запас ходу у 20 км.



