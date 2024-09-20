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АНАЛІТИКА

Зеленський ввів санкції проти шістьох фізосіб і понад 40 юросіб із РФ, Ірану та Китаю

08:59 20.09.2024 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти шістьох фізичних осіб і більше ніж 40 юридичних осіб із Російської Федерації, Ірану та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зокрема, указом №638 було запроваджено санкції проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на десять років. А також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану та КНР на той самий термін.

А указом №369 запроваджено санкції проти двох підприємств: російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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