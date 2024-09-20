Зеленський увів у ставку новопризначених голів МЗС, Мінрозвитку та Мінстратегпрому і вивів ексглаву МЗС Кулебу - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Відповідний указ №640/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, до персонального складу Ставки головнокомандувача введено віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу, міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

Тим часом позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.

Крім того, виведено зі складу Ставки екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.