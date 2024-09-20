Зеленський відвідає наступного тижня США, де зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати Америки. Там у нього запланована низка зустрічей та виступ в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

За даними ОП, Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН. Він зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. Проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Також у Зеленського запланована зустріч з президентом США Джо Байденом і представить йому план перемоги. Зеленський планує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

"Володимир Зеленський також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом", - сказано у повідомленні.

Як уточнили у Білому домі, зустріч Зеленського та Байдена відбудеться у четвер, 26 вересня.

А ось Камала Гарріс зустрінеться із Зеленським окремо.

План перемоги Зеленського

Кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку плану перемоги у війні. Згодом він підтвердив, що цей план уже готовий, і наступним ключовим кроком є його реалізація.

Раніше видання Bild поширило інформацію про те, що Україна нібито готова до "заморожування" конфлікту. Однак ця інформація виявилася неправдивою.

Деталі плану поки не оприлюднені, але Зеленський описав його як "зрозумілий" і "відвертий". Спочатку документ буде представлений президенту США Джо Байдену, оскільки він тісно пов'язаний із допомогою Сполучених Штатів.

Наразі відомо, що в Держдепі вже ознайомилися з "елементами" плану перемоги Зеленського.