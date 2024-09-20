Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам

 

У Нідерландах до 20 вересня тривають навчання під егідою Північноатлантичного Альянсу з випробування систем протидії безпілотникам, у яких уперше взяли участь представники України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі НАТО.

У щорічних навчаннях НАТО з технічної сумісності систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS TIE) узяли участь понад 450 людей із 19 країн - членів НАТО і трьох країн-партнерів.

"Було випробувано понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах", - зазначили в Альянсі.

Там додали, що безпосередня участь України в навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО, схваленої сторонами на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

"Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", - йдеться в повідомленні.

Інтеграція технологій протидії безпілотникам в інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО є важливою для посилення сил і засобів стримування і оборони Альянсу.

Навчання Альянсу відбуваються на тлі кількох інцидентів з проникненням російських безпілотників у повітряний простір його держав-членів.

Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії напередодні закликали союзників до негайного запровадження моделі ротації ППО НАТО, а також посилення діяльності НАТО зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі альянсу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4445
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 46,2396
  0,1297
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2148  0,03 0,06 41,8063  0,01 0,03
EUR 45,9119  0,03 0,07 46,6215  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,01 0,01 41,4700  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес