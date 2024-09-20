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Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам
23:29 19.09.2024 |
У Нідерландах до 20 вересня тривають навчання під егідою Північноатлантичного Альянсу з випробування систем протидії безпілотникам, у яких уперше взяли участь представники України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі НАТО.
У щорічних навчаннях НАТО з технічної сумісності систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS TIE) узяли участь понад 450 людей із 19 країн - членів НАТО і трьох країн-партнерів.
"Було випробувано понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах", - зазначили в Альянсі.
Там додали, що безпосередня участь України в навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО, схваленої сторонами на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.
"Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", - йдеться в повідомленні.
Інтеграція технологій протидії безпілотникам в інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО є важливою для посилення сил і засобів стримування і оборони Альянсу.
Навчання Альянсу відбуваються на тлі кількох інцидентів з проникненням російських безпілотників у повітряний простір його держав-членів.
Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії напередодні закликали союзників до негайного запровадження моделі ротації ППО НАТО, а також посилення діяльності НАТО зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі альянсу.
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