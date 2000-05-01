Франція модернізує винищувачі Mirage 2000-5F перед тим, як доставити їх в Україну

Франція оновить частину винищувачів Mirage 2000-5F, призначених для України, щоб вони могли уражати наземні цілі.

Французькі винищувачі цієї модифікації завжди застосовувались лише як винищувачі. Себто що ніколи не йшлось про можливість використовувати боєприпаси «повітря-земля».

Утім, потреби України сьогодні - бойові літаки, що можуть боротися з повітряними цілями й уражати наземні об'єкти. Тому Франція вирішила модифікувати частину винищувачів Mirage 2000-5F, які вона зобов'язалася поставити Україні в межах військової допомоги.

Нагадаємо, що у червні 2024 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає винищувачі у версії Mirage 2000-5F.

Тоді ж він пообіцяв, що Франція організує шестимісячні курси підготовки для українських льотчиків. Макрон наголосив, що допомога Україні у протистоянні російській агресії «означає уникати права найсильнішого».

Раніше зазначалось, що Повітряні Сили України можуть отримати французькі винищувачі Mirage 2000-5F вже до кінця 2024 року.