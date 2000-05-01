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Франція модернізує винищувачі Mirage 2000-5F перед тим, як доставити їх в Україну
23:07 19.09.2024 |
Франція оновить частину винищувачів Mirage 2000-5F, призначених для України, щоб вони могли уражати наземні цілі.
Французькі винищувачі цієї модифікації завжди застосовувались лише як винищувачі. Себто що ніколи не йшлось про можливість використовувати боєприпаси «повітря-земля».
Утім, потреби України сьогодні - бойові літаки, що можуть боротися з повітряними цілями й уражати наземні об'єкти. Тому Франція вирішила модифікувати частину винищувачів Mirage 2000-5F, які вона зобов'язалася поставити Україні в межах військової допомоги.
Нагадаємо, що у червні 2024 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає винищувачі у версії Mirage 2000-5F.
Тоді ж він пообіцяв, що Франція організує шестимісячні курси підготовки для українських льотчиків. Макрон наголосив, що допомога Україні у протистоянні російській агресії «означає уникати права найсильнішого».
Раніше зазначалось, що Повітряні Сили України можуть отримати французькі винищувачі Mirage 2000-5F вже до кінця 2024 року.
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