Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ООН: Українці взимку можуть залишитися без води та опалення

 

Удари Росії завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі України, що може призвести до негативних наслідків роботи системи житлово-комунального господарства (ЖКГ) взимку. Про це йдеться у доповіді моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) із прав людини в Україні, оприлюдненій у четвер, 19 вересня.

Представники ООН нагадали, що у період з 22 березня до 31 серпня цього року року збройні сили РФ здійснили дев'ять хвиль "добре скоординованих атак" на енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши або зруйнувавши численні об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. "Ці удари спричинили серйозні довготривалі наслідки, завдавши шкоди цивільному населенню та ключовим системам: електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення, охорони здоров'я, освіти та економіки країни", - йдеться у доповіді.

Моніторингова місія також зазначила, що для повного відновлення та ліквідації цієї шкоди "знадобляться роки, що вимагатиме значних ресурсів як від держави, так і від приватного сектора". Крім цього, наголошується, що удари Росії призвели до подальшого переміщення населення та непропорційно вплинули на вразливі групи населення, а подальші атаки ще більше загострять цю ситуацію. Взимку, коли через низькі температури потреба в електроенергії зросте, "наслідки цих ударів загостряться", додали в ООН.

"Незважаючи на величезні зусилля української влади, енергетичних компаній, гуманітарних і відновлювальних організацій для запобігання гуманітарній кризі, взимку Україна зіткнеться зі значним дефіцитом електроенергії. Щоденні відключення світла в холодні місяці залишать цивільне населення без електрики, необхідної для обігріву осель, роботи водяних насосів та навчання дітей онлайн. Деякі райони можуть залишитися без теплопостачання", - йдеться у доповіді.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оцінила атаки Росії на українську енергосистему як широкомасштабні та систематичні, а також зазначила, що є підстави вважати їх такимим, що порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4445
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 46,2396
  0,1297
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2148  0,03 0,06 41,8063  0,01 0,03
EUR 45,9119  0,03 0,07 46,6215  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,01 0,01 41,4700  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес