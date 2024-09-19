Фінансові новини
- |
- 19.09.24
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Румунії попросив створити центр навчання українських морських піхотинців
17:33 19.09.2024 |
Президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з проханням схвалити створення у країні навчального центру для підготовки українських морських піхотинців.
Про це повідомило видання Euractiv, передає "Європейська правда".
Йоганніс наголосив у листі до парламенту на необхідності посилення та диверсифікації підготовки українських військових.
Ця пропозиція була зроблена в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка керує механізмом, спрямованим на посилення морських спроможностей України.
Як зазначило видання, Румунія підтримуватиме підготовку української морської піхоти в межах наявних можливостей.
Внески міжнародної спільноти допоможуть підтримувати роботу центру, а Британія забезпечить повне фінансування на початковому етапі його розвитку.
Зазначається, що центр функціонуватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення військовими партнерами.
Румунія також залишає за собою право відмовитися від своїх зобов'язань у будь-який момент тренувального процесу, додало видання.
Як відомо, 18 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув з першим закордонним візитом до Румунії у рамках регіонального турне та зустрівся з румунською колегою Лумініцею Одобеску.
Під час зустрічі вони обговорили енергетичну стійкість, Чорномор
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив за депозитними сертифікатами та рефінансування
|Німеччина передала Україні великий пакет допомоги з понад 20 танками Leopard 1 A5
|ЄП закликав зняти обмеження на удари по РФ західною зброєю
|Посол ЄС: Україна дійсно може вступити у Євросоюз до 2030 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ООН: Українці взимку можуть залишитися без води та опалення
|ЗМІ: Німеччина до кінця року може поставити Україні зброї і запчастин ще на 1,4 млрд євро
|Президент Румунії попросив створити центр навчання українських морських піхотинців
|Проєктний інститут у Києві допомагав Росії відновлювати НПЗ після атак дронів – СБУ
|Німеччина передала Україні великий пакет допомоги з понад 20 танками Leopard 1 A5
|ЄП закликав зняти обмеження на удари по РФ західною зброєю
Бізнес
|JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
|Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
|Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї
|Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%
|Штучний інтелект потребує енергії: У США зафіксовано бум будівництва газових електростанцій
|Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max перевершує GPU чіпа M1