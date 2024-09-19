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Проєктний інститут у Києві допомагав Росії відновлювати НПЗ після атак дронів – СБУ
15:49 19.09.2024 |
Служба безпеки України викрила керівництво проєктного інституту в Києві на співпраці з РФ. За даними СБУ, науковці допомагали відновлювати російські нафтопереробні заводи після атак українських дронів.
Серед затриманих - голова правління, двоє керівників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один з інженерів столичної установи.
"На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських "підрядів" становила майже пів мільярда гривень", - повідомили у СБУ.
Ця сума передбачала також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.
Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ.
На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п'ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК (пособництво державі-агресору). Четверо з них уже перебувають під вартою.
Наприкінці серпня Росія засекретила статистику виробництва дизпального. Уряд країни-агресорки ухвалив таке рішення через два дні після вибуху на найбільшому в Росії Омському нафтопереробному заводі.
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