Проєктний інститут у Києві допомагав Росії відновлювати НПЗ після атак дронів – СБУ

Служба безпеки України викрила керівництво проєктного інституту в Києві на співпраці з РФ. За даними СБУ, науковці допомагали відновлювати російські нафтопереробні заводи після атак українських дронів.

Серед затриманих - голова правління, двоє керівників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один з інженерів столичної установи.

"На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських "підрядів" становила майже пів мільярда гривень", - повідомили у СБУ.

Ця сума передбачала також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п'ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК (пособництво державі-агресору). Четверо з них уже перебувають під вартою.

Наприкінці серпня Росія засекретила статистику виробництва дизпального. Уряд країни-агресорки ухвалив таке рішення через два дні після вибуху на найбільшому в Росії Омському нафтопереробному заводі.