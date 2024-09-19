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Порошенко передав ССО партію квардроциклів та автобусів
13:35 19.09.2024 |
Народний депутат, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав декільком полкам Сил спеціальних операцій (ССО) техніку, замовлену військовими, повідомляють на сайті полісили.
"Звітую перед командувачем ССО, генералом Трепаком: всі замовлення виконано. Продовжуємо співпрацю заради Перемоги", - написав Порошенко у фейсбуці.
До партії переданої допомоги входять квадроцикли для пересування мобільних груп, підвезення боєкомплекту та евакуації поранених, автобуси для логістики, шини, командно-штабні модулі та пральні комплекси, які замовили військовослужбовці.
Порошенко зазначив, що ССО "діють тихо, професійно і без зайвого галасу" і що "вони скромні люди, які не шукають слави". "І коли відбуваються події, як-от нещодавні у Тверській області, всі можуть лише припускати, хто стоїть за цими операціями: ССО, СБУ чи ГУР. І відповідь завжди одна: без коментарів. Думаю, це і є найкраще визнання роботи наших спеців", - написав політик.
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