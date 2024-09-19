Порошенко передав ССО партію квардроциклів та автобусів

Народний депутат, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав декільком полкам Сил спеціальних операцій (ССО) техніку, замовлену військовими, повідомляють на сайті полісили.

"Звітую перед командувачем ССО, генералом Трепаком: всі замовлення виконано. Продовжуємо співпрацю заради Перемоги", - написав Порошенко у фейсбуці.

До партії переданої допомоги входять квадроцикли для пересування мобільних груп, підвезення боєкомплекту та евакуації поранених, автобуси для логістики, шини, командно-штабні модулі та пральні комплекси, які замовили військовослужбовці.

Порошенко зазначив, що ССО "діють тихо, професійно і без зайвого галасу" і що "вони скромні люди, які не шукають слави". "І коли відбуваються події, як-от нещодавні у Тверській області, всі можуть лише припускати, хто стоїть за цими операціями: ССО, СБУ чи ГУР. І відповідь завжди одна: без коментарів. Думаю, це і є найкраще визнання роботи наших спеців", - написав політик.



