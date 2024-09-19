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АНАЛІТИКА

Порошенко передав ССО партію квардроциклів та автобусів

13:35 19.09.2024 |

Політика

Порошенко передав ССО партію квардроциклів та автобусів

 

Народний депутат, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав декільком полкам Сил спеціальних операцій (ССО) техніку, замовлену військовими, повідомляють на сайті полісили.

Порошенко передав ССО партію квардроциклів та автобусів

 

"Звітую перед командувачем ССО, генералом Трепаком: всі замовлення виконано. Продовжуємо співпрацю заради Перемоги", - написав Порошенко у фейсбуці.

Порошенко передав ССО партію квардроциклів та автобусів

 

До партії переданої допомоги входять квадроцикли для пересування мобільних груп, підвезення боєкомплекту та евакуації поранених, автобуси для логістики, шини, командно-штабні модулі та пральні комплекси, які замовили військовослужбовці.

Порошенко передав ССО партію квардроциклів та автобусів

 

Порошенко зазначив, що ССО "діють тихо, професійно і без зайвого галасу" і що "вони скромні люди, які не шукають слави". "І коли відбуваються події, як-от нещодавні у Тверській області, всі можуть лише припускати, хто стоїть за цими операціями: ССО, СБУ чи ГУР. І відповідь завжди одна: без коментарів. Думаю, це і є найкраще визнання роботи наших спеців", - написав політик.


Порошенко передав ССО партію квардроциклів та автобусів
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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