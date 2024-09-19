Президент Єврокомісії в п'ятницю відвідає Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала свій візит до Києва для обговорення з президентом України Володимиром Зеленським підтримки Європейського Союзу з метою гарантування енергетичної безпеки країни напередодні зими.

Відповідну заяву зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер у Брюсселі на спільній з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем (Fatih Birol) пресконференції.

"За два тижні розпочнеться опалювальний сезон. Оскільки температура падає, Євросоюз готовий посилити підтримку України. Готуємося до зими разом. Після цієї пресконференції я вирушу до Києва, щоб завтра особисто обговорити ці питання з президентом Зеленським", - сказала вона.

