Безуглу перевели до парламентського комітету з питань зовнішньої політики - нардеп

Верховна Рада на засіданні в четвер звільнила народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент звільнив Мар'яну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони і навіть члена комітету. За - 252", - написав він у телеграмі.

За його словами, Безуглу "перевели членом комітету з питань зовнішньої політики".

Раніше повідомлялося, що нардепка Безугла направила на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука заяву з проханням про відставку з посади заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідний документ вона оприлюднила на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок, 17 вересня. У заяві вона також просила зробити її членкинею комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував парламенту ввести Безуглую до складу комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "відкликавши її з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки".