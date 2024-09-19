Посол ЄС: Гадаю, що ми надамо левову частку з обіцяних EUR50 млрд із заморожених активів РФ, шукаємо шляхи для цього

ЄС разом із країнами G7 шукає шлях для надання кредиту Україні в EUR50 млрд із використанням заморожених активів РФ, зазначила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я гадаю, що з боку ЄС, безумовно, є зобов'язання продовжувати свою велику підтримку. Ми найбільше фінансово підтримуємо Україну в цій війні. Безумовно. З макрофінансової точки зору. І ми продовжуватимемо це робити. Зобов'язання, безумовно, є, і я думаю, що ми надамо левову частку з обіцяних EUR50 мільярдів. І ми наразі у партнерстві з G7 шукаємо шляхи, як це зробити", - сказала посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол припустила, що обговорення щодо EUR50 млрд все ще тривають, і варто почекати офіційних повідомлень найближчими днями.

Коментуючи позицію Угорщини і чи не стане позиція країни потенційною перешкодою для отримання кредиту, Матернова зазначила, що у випадку з траншем у EUR1,4 млрд, наприклад, "не було жодного блокування з боку будь-кого".

"Тому що це були заморожені активи, спрямовані через бюджет ЄС, де інститути могли діяти. І я думаю, що ми можемо мати таке рішення і щодо макрофінансової допомоги. Подивимося", - пояснила посол.