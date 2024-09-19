Матернова: нова назва посади комісара з розширення – сигнал, що ЄС справді готовий розширюватися

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що зміна назви комісара з розширення є сигналом про те, що Євросоюз тепер справді готується до нового розширення.

Про це вона сказала в інтерв'ю "ЄвроПравді".





Посла запитали, чи можна вбачати певний сигнал перейменуванні посади комісара з розширення: у новій Єврокомісії це буде "комісар з розширення", тоді як попередня назва цієї посади - "комісар з сусідства і розширення".

Матернова відповіла, що це справді не випадкова зміна.

"Колись в Брюсселі був гендиректор з питань розширення і комісар з питань розширення. Потім, коли розширення ЄС зняли з політичних планів, з'явився комісаром з переговорів про розширення. А тепер ми повертаємося до розширення.

І це дійсно повністю відображає появу політичного консенсусу про те, що розширення ЄС неминуче! Воно наближається. На жаль, це розуміння прийшло тільки через повномасштабне вторгнення і всього що було після нього. Отже, у нас буде повноцінний комісар з питань розширення", - зазначила посол.

Вона додала, що тепер генеральний директорат, який досі об'єднував Балкани, Туреччину, східне сусідство та північ Африки, буде розділений. Південні сусіди ЄС тепер будуть окремо - під керівництвом нового комісара з питань Середземномор'я.

Також Матернова сказала, що вважає реалістичним вступ України до Євросоюзу до 2030 року.