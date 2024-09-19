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АНАЛІТИКА

ЄС уже спрямував EUR400 млн із заморожених росактивів на закупівлю українського озброєння, і буде ще більше - посол Матернова

 

ЄС уже спрямував EUR400 мільйонів із доходів від заморожених російських активів для допомоги українській оборонній промисловості, і цю підтримку буде продовжено, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Великою новизною є те, що EUR400 мільйонів було спрямовано безпосередньо українській оборонній промисловості. І це для того, щоб підтримати український ОПК, який виробляє швидше і дешевше. І таким чином це зручніше для логістики. І це підтримує українську економіку", - сказала посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що лідером у цьому процесі була Данія, через яку зазначені кошти були спрямовані в українську оборонну промисловість.

"Данія була першою. Тому ми звернулися до них, щоб вони допомогли нам зі спрямуванням коштів, отриманих від заморожених активів. Ми надали EUR400 мільйонів на закупівлю озброєнь українського виробництва. І це ще не все", - зазначила посол.

Матернова додала, що поки що не може сказати, наскільки збільшиться виділення коштів для українського ОПК, оскільки рішення ще не фіналізовано, однак запевнила, що "це буде більше, ніж наразі".

"Із 18 САУ "Богдана", які вони придбали, ⅔ були профінансовані ЄС за рахунок коштів, отриманих від доходів від заморожених російських активів", - розповіла Матернова.

Вона також висловила сподівання, що інші країни візьмуть приклад і "використають неймовірні інновації, що відбуваються в Україні в оборонній сфері, як платформу для фінансування".

Окремо в цьому контексті посол наголосила на важливості того, що 17 вересня президент Європейської комісії висунула кандидатуру литовця Андрюса Кубілюса на посаду європейського комісара з оборонної промисловості. Ця посада нова в ЄК, а Кубілюс, як додала Матернова, є "великим другом України".

"Він зможе поставити всі крапки над "i" і спробувати стимулювати кращу співпрацю між Україною та європейською оборонною промисловістю", - сказала посол.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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