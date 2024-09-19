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АНАЛІТИКА

Байден говоритиме про війну в Україні на засіданні Генасамблеї ООН

 

Президент США Джо Байден під час виступу на сесії Генасамблеї ООН наступного тижня, говоритиме про війну в Україні, які про одну з головних криз сучасного світу.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

"Думаю, ви можете очікувати, що президент буде говорити про сучасну кризу, з якою ми стикаємося. В цьому контексті війни в Україні та Секторі Газа є двома найголовнішими темами", - сказав він.

Представник Білого дому також зазначив, що Байден буде говорити про те, як лідерство США і формування коаліції змінило ситуацію в обидвох конфліктах та як слід працювати далі на цих напрямках.

Саміт майбутнього в ООН

22-23 вересня у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбудеться Саміт майбутнього, а також щорічні дебати високого рівня за участю глав держав і урядів у рамках відкриття 79-ї сесії Генеральної асамблеї.

За підсумками саміту планується затвердити узгоджений Пакт про майбутнє, покликаний зміцнити глобальну співпрацю й адаптацію до поточних викликів.

Зустрічі також відвідає президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, 24 вересня глава держави виступить на засіданні Ради Безпеки.

25 вересня запланований виступ Зеленського на сесії Генасамблеї ООН. На порядку денному буде обговорення дозволу Україні на використання західної далекобійної зброї для атак по цілях на території Росії.

Додамо, що на сесії Генасамблеї, президент Фінляндії ініціюватиме виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН за агресивну війну проти України та необхідність позбавити цю країну права вето.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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