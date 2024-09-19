Фінансові новини
- |
- 19.09.24
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден говоритиме про війну в Україні на засіданні Генасамблеї ООН
09:07 19.09.2024 |
Президент США Джо Байден під час виступу на сесії Генасамблеї ООН наступного тижня, говоритиме про війну в Україні, які про одну з головних криз сучасного світу.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.
"Думаю, ви можете очікувати, що президент буде говорити про сучасну кризу, з якою ми стикаємося. В цьому контексті війни в Україні та Секторі Газа є двома найголовнішими темами", - сказав він.
Представник Білого дому також зазначив, що Байден буде говорити про те, як лідерство США і формування коаліції змінило ситуацію в обидвох конфліктах та як слід працювати далі на цих напрямках.
Саміт майбутнього в ООН
22-23 вересня у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбудеться Саміт майбутнього, а також щорічні дебати високого рівня за участю глав держав і урядів у рамках відкриття 79-ї сесії Генеральної асамблеї.
За підсумками саміту планується затвердити узгоджений Пакт про майбутнє, покликаний зміцнити глобальну співпрацю й адаптацію до поточних викликів.
Зустрічі також відвідає президент України Володимир Зеленський.
Зокрема, 24 вересня глава держави виступить на засіданні Ради Безпеки.
25 вересня запланований виступ Зеленського на сесії Генасамблеї ООН. На порядку денному буде обговорення дозволу Україні на використання західної далекобійної зброї для атак по цілях на території Росії.
Додамо, що на сесії Генасамблеї, президент Фінляндії ініціюватиме виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН за агресивну війну проти України та необхідність позбавити цю країну права вето.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Є інформація, що він за кордоном». Обвинувачений нардеп Одарченко зник
|Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд
|Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють
|«План перемоги» України може спрацювати - Вашингтон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суддю Верховного Суду Олійник обрано суддею Конституційного Суду
|Onet: Польща може використати головування в ЄС для тиску на Україну у питанні Волинської трагедії
|Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України пріоритетом «номер один»
|Байден говоритиме про війну в Україні на засіданні Генасамблеї ООН
|Bloomberg: Зеленський та Гарріс зустрінуться у Вашингтоні наступного тижня
|Естонська компанія вироблятиме ракетні системи в Україні
Бізнес
|Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%
|Штучний інтелект потребує енергії: У США зафіксовано бум будівництва газових електростанцій
|Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max перевершує GPU чіпа M1
|JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин
|Samsung починає масове виробництво нової пам'яті QLC V-NAND 9-го покоління
|iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max демонструють на 26% вищу швидкість 5G, завдяки новому модему від Qualcomm
|OpenAI випустила o1 — першу модель зі здібностями до «міркування»