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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Зеленський та Гарріс зустрінуться у Вашингтоні наступного тижня

 

Президент Володимир Зеленський має зустрітися з кандидаткою у лідери США від демократів Камалою Гарріс у Вашингтоні наступного тижня.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовники видання зазначили, що ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.

Демократка підтримує політику чинного американського президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, зауважило видання.

Як відомо, Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп також припустив, що наступного тижня може зустрітися із Зеленським.
 

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