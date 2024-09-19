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Глава МЗС Словаччини: Членство України в НАТО «створить більше конфліктів»
23:35 18.09.2024 |
Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після зустрічі з українським візаві Андрієм Сибігою у Братиславі в середу, 18 вересня, заявив про підтримку членства України в ЄС, але розбіжності стосовно її вступу в НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pravda.sk.
Бланар сказав журналістам, що нинішній конфлікт в Україні не має військового вирішення, і Братислава виступає за якнайшвидший пошук мирного рішення.
Він додав, що Словаччина підтримує амбіції Києва щодо членства в ЄС, але має розбіжності з Україною щодо інтеграції в НАТО.
"Членство в НАТО створить більше конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди вона хоче йти", - сказав Бланар.
Натомість глава української дипломатії на це заявив, що шлях України до НАТО "відповідає інтересам обох наших країн", є гарантією стабільності та "призведе до миру".
Глава МЗС Словаччини також пообіцяв, що Словаччина продовжить підтримувати територіальну цілісність України та надавати гуманітарну допомогу - зокрема продовжувати допомагати у розмінуванні території України та інтенсифікувати постачання електроенергії.
Також Бланар підтвердив майбутню зустріч членів урядів Словаччини та України, яка запланована на 7 жовтня в Ужгороді, Україна.
Нагадаємо, Андрій Сибіга вирушив до Словаччини в межах першого закордонного турне після призначення на посаду міністра закордонних справ.
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