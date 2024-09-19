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Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: про що говорили
23:30 18.09.2024 |
Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Зустріч відбулась 18 вересня у Братиславі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
"Сьогодні в Братиславі я мав честь бути прийнятим прем'єр-міністром Робертом Фіцо у розвиток їхнього тісного діалогу із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", - розповів глава МЗС.
За словами Сибіги, вони з Фіцо обговорили шляхи розвитку відносин України та Словаччини у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди.
Позиція Словаччини щодо України
Минулого року владу у Словаччині очолив Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Тоді він заявляв, що припинить військову підтримку України та заблокує її вступ до НАТО, озвучуючи проросійські тези і називаючи війну "замороженим конфліктом".
9 вересня 2024 року Фіцо під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.
Міністерство закордонних справ України вважає, що заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про українських військових суперечить "рівню довіри та взаємодії" між обома державами.
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