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АНАЛІТИКА

Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: про що говорили

 

Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Зустріч відбулась 18 вересня у Братиславі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Сьогодні в Братиславі я мав честь бути прийнятим прем'єр-міністром Робертом Фіцо у розвиток їхнього тісного діалогу із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", - розповів глава МЗС.

За словами Сибіги, вони з Фіцо обговорили шляхи розвитку відносин України та Словаччини у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди.

Позиція Словаччини щодо України

Минулого року владу у Словаччині очолив Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Тоді він заявляв, що припинить військову підтримку України та заблокує її вступ до НАТО, озвучуючи проросійські тези і називаючи війну "замороженим конфліктом".

9 вересня 2024 року Фіцо під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.

Міністерство закордонних справ України вважає, що заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про українських військових суперечить "рівню довіри та взаємодії" між обома державами.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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