США дослідили модернізований український танк Т-72

Американська військова розвідка вивчає спроможності та технологічний розвиток України, випробувавши модернізований український Т-72.

Фото оприлюднила Служба розповсюдження візуальної інформації Департаменту оборони США.

Під час військових навчань Northern Strike морські піхотинці та резервісти 203-го батальйону військової розвідки вивчали та випробовували танк Т-72 на полігоні Camp Grayling.

На фото показана одна з дослідних модернізацій радянського танка Т-72А, яку розробило Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) вже в незалежній Україні.

Безіменна машина була глибоко модернізована, отримавши значне поліпшення в частині мобільності, бронезахисту та вогневої потужності.

Штатний 780-сильний двигун серії В-46 був замінений на харківський двотактний опозитний двигун. Імовірно, 6ТД-1 потужністю 1000 к.с., котрий часто встановлювали конструктори під час численних модернізацій радянських машин.

Також прибрали інфрачервоний прожектор, що свідчить про заміну старих прицілів навідника та командира машини на аналоги з пасивним інфрачервоним або тепловізійним каналом спостереження.

Візуально доповнює пакет модернізації новий комплект вбудованого динамічного захисту «Ніж», котрий значно підвищує захист машини від кумулятивних та навіть кінетичних бронебійних снарядів.

За описом машина нагадує український Т-72АГ, однак має певні відмінності. Зокрема, замість закритої кулеметної установки на ній залишилася оригінальна відкрита турель.

Невідомо, за яких обставин ця машина опинилася у Сполучених Штатах. Імовірно, як і Т-84 та БМ «Оплот», її придбала армія США з розвідувальною метою: для вивчення іноземних технологій та потенціалу української бронетехніки.

Технічна розвідка США

Операції з українською машиною проводили бійці 203-го батальйону військової розвідки, що спеціалізується на збиранні інформації та технічній розвідці: вивченні та використанні іноземних систем озброєння, а також аналізі військових технологій потенційних супротивників.

У межах своєї діяльності 203-й батальйон отримує захоплені або придбані іноземні системи озброєння та випробовує їх, надаючи оцінку та результати аналізу.

Підрозділ може виконувати задачі як всередині країни, так і в польових умовах за кордоном. Зокрема, батальйон брав участь у війні в Іраку, де було зроблене знамените фото, як його бійці захопили закопаний іракський винищувач МиГ-25.