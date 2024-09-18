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У Держдепі пояснили, яка підтримка з боку США допоможе Україні перемогти у війні
08:50 18.09.2024 |
Вашингтон вважає, що у війні Росії проти України не має такого виду зброї, що мало б вирішальне значення й допомогло Києву здобути перемогу. Натомість це може зробити комплекс заходів, над якими США продовжують працювати.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.
Під час бесіди з американськими журналістами чиновник відповів на запитання щодо ракет великої дальності від США, на застосування яких Україна просить зняти обмеження.
Він підтвердив, що американська та британські сторони продовжать обговорення щодо цього питання під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) наступного тижня.
Представник Держдепу також повторив позицію США щодо того, що "немає жодної здатності, яка, зрештою, сама по собі була б чарівною паличкою, яка мала б вирішальне значення в цьому конфлікті".
"Існує низка різних можливостей, які разом можуть допомогти Україні виграти цю війну, і це те, що ми продовжуємо надавати їм", - сказав Міллер.
Він додав, що Штати продовжують оцінювати, чи існують "додаткові можливості, додаткові тактики, додаткові методи, які ми повинні надавати їм (українцям, - Ред.)".
"І коли ми оцінимо, що це в їхніх інтересах та інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо", - наголосив речник Держдепу.
А на питання про те, як Вашингтон очікує, що Україна здобуде перемогу у широкомасштабній війні з РФ, Міллер розповів про комплекс заходів в контексті допомоги з боку США.
"Ми очікуємо, що вони переможуть, продовжуючи надавати їм мільярди доларів допомоги у сфері безпеки, яку ми надавали їм із початку цього конфлікту. Типу допомоги у сфері безпеки, яка разом із хоробрим українським бойовим шляхом призвела до того, що вони відбили більшість території, яку вони втратили в Україні у перші дні війни", - розповів американський чиновник.
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