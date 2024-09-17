Арахамія пропонує обрати Безуглу членкинею Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вніс на розгляд Верховної Ради проєкт постанови щодо обрання керівників і членів парламентських комітетів, у якому пропонується ввести народну депутатку Мар'яну Безуглу до складу Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Відповідний проєкт зареєстровано в Раді та направлено на розгляд народних депутатів 17 вересня, повідомляється на порталі ВРУ.

Згідно з тестом постанови, пропонується "обрати Безуглу Мар'яну Володимирівну - народну депутатку України, позафракційну, членкинею Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, відкликавши її з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки".

Зазначається, що постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Крім того, у пояснювальній записці до проєкту постанови зазначено: "Оскільки, на період дії правового режиму воєнного стану, Верховна Рада України та Комітети Верховної Ради України, повинні діяти швидко, ефективно та злагоджено, виникла потреба провести зміни у складі Комітетів Верховної Ради України відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та згідно з вимогами суспільства".