Безугла написала заяву про відставку з посади заступника голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки

Народний депутат України Мар'яна Безугла направила на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука заяву з проханням про відставку з посади заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідний документ вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 17 вересня.

У заяві вона також просить зробити її членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував парламенту ввести народну депутатку Мар'яну Безуглую до складу Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "відкликавши її з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки".