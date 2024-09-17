Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Безугла написала заяву про відставку з посади заступника голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки

23:38 17.09.2024 |

Політика

 

Народний депутат України Мар'яна Безугла направила на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука заяву з проханням про відставку з посади заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідний документ вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 17 вересня.

У заяві вона також просить зробити її членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував парламенту ввести народну депутатку Мар'яну Безуглую до складу Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "відкликавши її з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4100
  0,0509
 0,12
EUR
 1
 46,1245
  0,1166
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1658  0,17 0,41 41,7631  0,14 0,34
EUR 45,8331  0,33 0,72 46,5550  0,31 0,68

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,09 0,22 41,4500  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес