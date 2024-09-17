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АНАЛІТИКА

Бразилія залишиться нейтральною у конфлікті між Україною та Росією, - президент Лула

 

Бразилія залишиться нейтральною в конфлікті між Україною та Росією. Учасники війни, які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були зробити це до початку бойових дій.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Correio Braziliense.

"Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту і виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це до початку війни", - наголосив він.

Лула да Сілва додав, що Бразилія вже засудила російське вторгнення, однак наполягає на мирному розв'язанні конфлікту, прагнучи уникнути участі у військових діях.

Передісторія

Китай і Бразилія домовилися про спільний «мирний план» щодо врегулювання конфлікту в Україні. Однак представники української влади висловили критику на адресу цих ініціатив.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що подібні альтернативні мирні пропозиції щодо України є лише політичними заявами, позбавленими конкретних заходів і чіткого плану дій.

Також Зеленський нещодавно назвав китайсько-бразильський мирний план "деструктивним", наголосивши, що він не відображає реальної ситуації на місцях і був заздалегідь узгоджений із Кремлем.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Бразилія
 

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