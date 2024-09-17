В уряді розповіли, як пройде скринінгова зустріч з Єврокомісією за ключовим переговорним розділом

З 17 вересня у Брюсселі починається триденна зустріч представників України та Єврокомісії за одним з ключових переговорних розділів.

Як повідомляє "Європейська правда", про деталі зустрічі розповіли у Міністерстві юстиції.

Це вже друга двостороння сесія Україна-ЄС у межах скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС, вона проходитиме у Брюсселі 17-19 вересня. Зустріч присвячена переговорному розділу 23 "Судова влада та основоположні права".

Українську делегацію очолює профільна віцепрем'єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, до її складу увійдуть також інші представники органів державної влади і народні депутати.

"Порядком денним зустрічі передбачаються доповіді за трьома блоками: "Судова влада", "Антикорупційна політика" та "Основоположні права". Розділи 23 "Судова влада та основоположні права" та 24 "Правосуддя, свобода, безпека" є найголовнішими розділами протягом всього процесу переговорів. Жоден переговорний розділ ЄС не буде закритий, допоки не виконані контрольні показники в межах двох вказаних розділів", - зазначили у Мін'юсті.