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The Times: Британія не дасть дозволу на далекобійні удари по Росії без схвалення США
08:56 17.09.2024 |
Британія, найімовірніше, не буде діяти самотужки у питанні дозволу Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії без схвалення США.
Про це повідомило видання The Times із посиланням на анонімних співрозмовників, передає "Європейська правда".
Видання розповіло, що у британському уряді вважають, що США, ймовірно, можуть дати "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Водночас в адміністрації президента США все ще є розкол у думках щодо цього.
Журналісти зазначили, що очільник Міністерства закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що західним союзникам потрібно виробити "спільну стратегію".
"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Зараз ми обговорюємо це зі США та іншими ключовими союзниками. Але, звичайно, ми прямуємо на Генеральну асамблею ООН, де ми зустрінемося з Зеленським трохи менш ніж через 12 днів", - сказав Леммі на ВВС1, цитує його слова The Times.
Він акцентував, що жодна з воєн не була виграна лише однією зброєю, а тому важливо підтримувати Україну, щоб країна могла і далі давати відсіч Росії у Чорному морі та у повітрі.
Як відомо, Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.
14 вересня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ ще не ухвалено, однак натякнув, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.
Раніше глава РФ Владімір Путін пригрозив, що дозвіл на далекобійні удари Києву "означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати і європейські країни перебувають у стані війни з Росією".
Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.
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