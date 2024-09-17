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АНАЛІТИКА

Порошенко купив для ЗСУ 80 «Мавіків» з тепловізорами і мікросхеми для 2000 «Цукорків»

23:55 16.09.2024 |

Політика

 

Петро Порошенко купив для підрозділів ЗСУ 80 "Мавіків" з тепловізорами, а також мікросхеми для 2000 детекторів дронів "Ванільний цукорок". "Мавіки" найближчими днями вирушать на фронт. Адже як стало відомо, протягом останнього місяця держава передала у війська лише 50 таких дронів. А вони вкрай потрібні на передовій


"Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових. Один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних "Мавіків". Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави за останні 30 днів", - зауважив Петро Порошенко.

Порошенко купив для ЗСУ 80 «Мавіків» з тепловізорами і мікросхеми для 2000 «Цукорків»

 

"Також тут мікросхеми для виробництва 2000 "Ванільних цукорків", які допомагають нашим військовим виявляти ворожі дрони на їх підльоті до українських позицій. У наших найближчих планах - добити позначку у 5000 "Цукорків", - зазначає Порошенко.

Порошенко купив для ЗСУ 80 «Мавіків» з тепловізорами і мікросхеми для 2000 «Цукорків»

 

"Вже зовсім скоро наша допомога поїде до підрозділів, що несуть службу на різних гарячих напрямках. Бо хлопці потребують забезпечення тут і зараз, а наше завдання - зробити все, щоб допомогти їм відбити російську навалу", - говорить Петро Порошенко.

Загалом з початку 2024 року Порошенко передав військовим 40000 FPV-дронів, 1 000 "Цукорків", а також 1500 денних та 260 нічних "Мавіків" на загальну вартість 800 мільйонів гривень.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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