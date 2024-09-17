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АНАЛІТИКА

Швейцарія анонсувала конференцію щодо розмінування України

 

Швейцарська Лозанна 17-18 жовтня прийме Українську конференцію з питань протимінної діяльності (UMAC2024).

Про це, як пише "Європейська правда", оголосила Федеральна рада Швейцарії.

У конференції з питань протимінної діяльності в Україні UMAC2024 візьмуть участь високопосадовці, представники міжнародних організацій, приватного сектору та наукової спільноти.

Швейцарію представлятимуть президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд, яка відкриє конференцію, і глава міністерства закордонних справ Іньяціо Кассіс.

"Захід, який Швейцарія організовує спільно з Україною, буде присвячений глобальним аспектам гуманітарного розмінування, зокрема трьом основним складовим: люди, партнери і прогрес", - йдеться в повідомленні.

Мета UMAC2024 - обговорити роль протимінної діяльності та його технологічні інновації.

За оцінками, чверть території України забруднена мінами та іншими боєприпасами, що не вибухнули.

У 2023 році уряд Швейцарії схвалив чотирирічний пакет допомоги на загальну суму 100 мільйонів швейцарських франків (118 мільйонів доларів), призначеної виключно для гуманітарного розмінування в Україні.

Швейцарія також підтримує програму допомоги постраждалим від мін і малим фермерським господарствам, які не можуть обробляти свої поля.
 

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