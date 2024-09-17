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Назвав Росію «непереможною». Токаєв визнав прихильність до Путіна та Сі Цзіньпіна
23:29 16.09.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Казахстану з офіційним візитом. Однією із тем його розмови з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим стали бойові дії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби президента Казахстану.
Коментуючі бойові дії в Україні Токаєв заявив, що "Росія непереможна", а подальша війна нібито призведе до наслідків для всього світу.
"Фактом є те, що у військовому відношенні Росія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і, насамперед, для всіх країн, прямо залучених до російсько-українського конфлікту", - заявив очільник Казахстану.
На його думку, хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду.
"Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує. Потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і прийти до рішення зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань. На наш погляд, мирний план Китаю і Бразилії заслуговує на підтримку", - заявив він.
Токаєв заявив, що між Казахстаном та Росією розвивається співпраця в рамках стратегічного партнерства і союзництва.
Водночас він наголосив, що його країна "симпатизує" українцям.
"У Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу, його самобутньої культури. Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати в Києві", - заявив він.
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