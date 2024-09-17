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Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ
15:54 16.09.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11507, який передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.
Як повідомляється на картці законопроєкту на сайті українського парламенту, 16 вересня законопроєкт повернуто з підписом глави Української держави.
Як повідомлялося, законопроєкт №11507 про внесення зміни до ст. 3 закону "Про Збройні сили України" 3 вересня в цілому підтримали 294 народні депутати.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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