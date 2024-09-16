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АНАЛІТИКА

ЗСУ отримали 18 САУ «Богдана», профінансованих Данією

ЗСУ отримали 18 САУ «Богдана», профінансованих Данією

 

Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні - і вже цими вихідними захисники отримали системи, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр оборони Королівства Данія Трольс Лунд Пульсен. Про це він розповів під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомив журналіст LIGA.net.

За словами Пульсена, у березні він бачився у Києві з міністром оборони Рустемом Умєровим та президентом Володимиром Зеленським - тоді в України була потреба у можливості виробляти більше власної зброї завдяки своїй оборонній промисловості.

Йшлося як про ракети та безпілотники, так і про самохідні артилерійські системи "Богдана" - і угода на відшкодування грошей за 18 таких систем, зроблених в Україні, була першим укладеним договором між українською та данською сторонами, пояснив міністр.

За оцінкою посадовця, купівля 18 артсистем у Європі потребує декілька років на їх постачання.

Але з "Богданою" вийшло інакше: Данія розмістила замовлення у липні, і вже цими вихідними 18 цих систем були передані українським військовим, що є "дивовижною швидкістю", заявив Пульсен.

Також він зауважив, що набагато дешевше виробляти таке озброєння в Україні, а ще технічне обслуговування і запасні частини теж можуть робитися безпосередньо у країні.

На думку міністра, наразі шлях полягає в тому, щоб заохотити європейські країни фінансувати виробництво в Україні - і це знадобиться у майбутньому, щоб Україна не була настільки залежною від допомоги Заходу.

У такий спосіб, виділення більших фінансів на закупівлі в Україні та місцеве виробництво є шляхом вперед, щоб дати Україні "ідею бути вільною та незалежною країною в довгостроковій перспективі".
Ключові теги: Данія
 

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