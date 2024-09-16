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Латвія передасть Україні британські бронемашини CVR(T)
10:57 16.09.2024 |
Міністерство оборони Латвії передасть Україні бойові розвідувальні гусеничні бронемашини CVR(T), які раніше країна придбала у Британії.
Про це повідомляє Delfi, передає "Європейська правда".
З метою забезпечення оперативної безпеки відомство не розкрило точної кількості техніки.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що закупівля нових бойових машин піхоти, які замінять CVR(T), перебуває на завершальному етапі. Ці машини необхідні для переозброєння латвійської армії та участі в тактичних операціях.
Контракт підписали ще 2014 року на 123 бронемашини, з яких 116 модернізовані, а ще один контракт на закупівлю додаткової техніки Латвія підписала із Британією у 2019 році.
Як відомо, з 2023 року Латвія зобов'язалася надавати військову допомогу Україні в розмірі 0,25% від ВВП щорічно до 2026 року.
CVR(T) - це сімейство британських гусеничних бронемашин, розроблених у середині 20 століття. Відомі своєю високою маневреністю та універсальністю, ці машини можуть виконувати широкий спектр завдань, включно з розвідкою, патрулюванням, вогневою підтримкою та евакуацією поранених.
Раніше повідомлялося, що що Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.
11 вересня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що у новому пакеті військової допомоги для України будуть бронетехніка та безпілотники, а також анонсувала навчання та оснащення ще кількох тисяч українських військових.
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