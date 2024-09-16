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АНАЛІТИКА

Сікорський про історичний конфлікт з Україною: «Не думаю, що ми просимо забагато»

 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Варшава не висуває надмірних вимог до Києва в історичних суперечках, та що поки зарано "залишити історію історикам".

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді" у Києві.


Відповідаючи на запитання про нове загострення суперечок між Польщею та Україною в історичних питаннях, Сікорський зазначив, що політичні спекуляції на цих темах варто припинити, проте поховання загиблих під час етнічних чисток на Волині є християнським обов'язком.

"Ми не хочемо робити з цього політику. Але для Польщі це - гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків. Все населення цих територій було депортоване на територію сучасної Польщі. Ці люди мають родичів, які вони голосують на виборах. Тому це - політичне питання.

Жертв цієї різанини треба поховати по-християнськи. Це - все, що ми просимо", - пояснив він.

На його думку, це питання не вийде "залишити історикам", доки не відбулося ексгумацій і належних поховань.

Сікорський не дав прямої відповіді, чи може вийти так, що принципово різне ставлення Польщі та України до постатей Степана Бандери і Романа Шухевича стане перешкодою для вступу України у ЄС.

"Це ви ставите таке питання, а не я. А я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз. І вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС.

А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо забагато", - сказав міністр закордонних справ Польщі.

Також Радослав Сікорський вважає, що країнам Заходу не варто серйозно сприймати російській ядерні погрози у рішенні щодо зняття "далекобійних" обмежень для України.

Крім того, Сікорський висловив думку, що чоловіки-українці мобілізаційного віку не повинні були б отримувати соціальні виплати у країнах ЄС.

Ключові теги: Польща
 

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