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Сікорський пообіцяв, що Польща знайде гроші на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ
10:46 16.09.2024 |
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пообіцяв, що Варшава у майбутньому почне фінансувати чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.
Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді" у Києві.
Сікорського запитали стосовно повідомлень ЗМІ про те, що Польща, попри обіцянки, все ще не фінансує ініційовані Чехією закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу.
Міністр підтвердив цей факт та пояснив, що йдеться про тимчасові формальні перешкоди.
"У нас є політичне рішення виділити 50 млн євро цього року і ще 50 млн наступного. Але є деякі технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів.
Міністерство закордонних справ зробило свою частину роботи. Сподіваюся, колеги з інших міністерств також все зроблять. Це обов'язково буде зроблене", - сказав Радослав Сікорський.
Також Радослав Сікорський вважає, що країнам Заходу не варто серйозно сприймати російській ядерні погрози у рішенні щодо зняття "далекобійних" обмежень для України.
Крім того, Сікорський висловив думку, що чоловіки-українці мобілізаційного віку не повинні були б отримувати соціальні виплати у країнах ЄС.
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