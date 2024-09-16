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АНАЛІТИКА

Порошенко на зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Сікорським закликав знайти механізм для спільного захисту українського неба

 

Петро Порошенко в офісі "Євросолідарності" зустрівся із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Радий вітати у нашому центрі допомоги Збройним Силам та в нашому прозорому офісі доброго друга України, мого давнього товариша, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Радек завжди там, де треба бути. Сьогодні він у Києві, вболіває за Україну, нашу боротьбу, перемогу та нашу демократію", - констатує Порошенко.

Лідер партії розповів польському гостю про свою оцінку ситуації на полі бою, адже регулярно спілкується з військовими і командирами. "Складні бої потребують складних рішень, і надання Україні права бити вглиб території росії по військових обʼєктах ворога - одне з таких рішень. Висловив надію на підтримку та адвокацію наших справжніх друзів і союзників", - написав Порошенко у соцмережах.

Він також наголосив, що важливо продовжувати зміцнення "повітряного щита" над територією України і треба знайти механізм для співдоповнення зусиль українських захисників неба та потенціалу союзників.

Лідер "Європейської содїлідарності" повідомив, що для стратегічної безпеки Європи та світу немає іншого рішення, окрім членства України в НАТО. Також обговорили ситуацію в економіці, енергетиці, інфраструктурі України та демократії, верховенства права, свободи слова, важливості розвитку багатопартійного парламентаризму.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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