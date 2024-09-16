Фінансові новини
- |
- 16.09.24
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща запропонувала Україні позику на 100 мільйонів євро для ремонту військової техніки
10:37 16.09.2024 |
Уряд Польщі запропонував Україні міжурядову позику на понад 100 млн євро для закупівлі і ремонту польської техніки, яку використовує українська армія, на польських оборонних заводах.
Про це під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у пʼятницю в Києві заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський, передає кореспондент Укрінформу.
«Узгодження між міністрами фінансів вже відбулися. У будь-який момент з позики можна скористатися»,- підкреслив Сікорський.
Як зауважив глава польської дипломатії, донині Польща передала Україні близько 400 танків Т-72, PT-92 і Leopard 2, які захищають східні рубежі України, а деякі з них задіяні в операції в Курській області. Варшава також передала Україні майже 50 САУ Krab, ПЗРК Piorun, елементи ППО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден планує наприкінці вересня обговорити із Зеленським стратегію успіху у війні - радник Байдена Салліван
ТОП-НОВИНИ
|Підозрюваний у стрілянині, яку вважають ймовірним замахом на Трампа, підтримував Україну
|Держбюджет-2025. Який курс долара Кабмін заклав на наступний рік
|У ЄС обговорили опції, як гарантувати $50 млрд кредиту від росактивів для України
|Укрнафта інвестує у футбол. Відродить колишнього учасника української Прем'єр-ліги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Латвія передасть Україні британські бронемашини CVR(T)
|Сікорський пообіцяв, що Польща знайде гроші на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ
|Порошенко на зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Сікорським закликав знайти механізм для спільного захисту українського неба
|Польща запропонувала Україні позику на 100 мільйонів євро для ремонту військової техніки
|Сікорський: ЄС має позбавити українських чоловіків соцвиплат
|Україна потребує польських МіГ-29 - Сибіга
Бізнес
|Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
|AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
|iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
|iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL
|Твердотілі батареї від Mercedes та Factorial: запас ходу на 80% вищий, вага на 40% менша
|HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800
|Що вміє нова кнопка Camera Control у iPhone 16