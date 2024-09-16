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АНАЛІТИКА

Польща запропонувала Україні позику на 100 мільйонів євро для ремонту військової техніки

 

Уряд Польщі запропонував Україні міжурядову позику на понад 100 млн євро для закупівлі і ремонту польської техніки, яку використовує українська армія, на польських оборонних заводах.

Про це під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у пʼятницю в Києві заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський, передає кореспондент Укрінформу.

«Узгодження між міністрами фінансів вже відбулися. У будь-який момент з позики можна скористатися»,- підкреслив Сікорський.

Як зауважив глава польської дипломатії, донині Польща передала Україні близько 400 танків Т-72, PT-92 і Leopard 2, які захищають східні рубежі України, а деякі з них задіяні в операції в Курській області. Варшава також передала Україні майже 50 САУ Krab, ПЗРК Piorun, елементи ППО.
Ключові теги: Польща
 

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