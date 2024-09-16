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АНАЛІТИКА

Сікорський: ЄС має позбавити українських чоловіків соцвиплат

 

Польща виступає за припинення соціальних виплат українським чоловікам призовного віку в Європі, щоб підштовхнути їх повернутися додому і боротися з російським вторгненням. Як передає агенція AFP, про це в п'ятницю, 15 вересня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві.

Він запропонував "припинити виплачувати соціальні виплати людям, які підлягають призову". Сікорський зазначив, що Польща не надає безпекових виплат біженцям, а також закликав інші європейські країни реалізувати його пропозицію.

"Не повинно бути ніяких фінансових стимулів для уникнення призову в Україні", - продовжив він.

Сікорський навів приклад Німеччини. "Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу", - цитує "Європейська правда". Міністр уточнив, що йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро в місяць на людину.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що "підтримує" ідею позбавлення соцвиплат чоловіків у Європі, але вона потребує "відповідних умов". За його словами, за кордоном перебуває близько мільйона чоловіків мобілізаційного віку, в тому числі 300 тисяч у Польщі.

Нагадаємо, у квітні Сікорський заявив, що допомога Україні у поверненні українців призовного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Тут Україна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати батьківщину", - зазначив він.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща, ЄС
 

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