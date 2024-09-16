Україна потребує польських МіГ-29 - Сибіга

Україна потребує польських МіГ-29, однак для здійснення передачі необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею, підкреслив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею», - сказав Сибіга під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві.

Також він наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні «важкої зими». «Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики», - зазначив Сибіга.

Окремо він наголосив, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року.

«Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС», - додав глава МЗС.

Як повідомлялося, 13 вересня польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві заявив, що Польща передала Україні вже приблизно 400 танків, частина з яких, можливо, беруть участь у Курській операції, і розглядають можливість передачі літаків МіГ-29. За його словами, якщо «союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливим».