У Києві та Варшаві кажуть про прогрес у формуванні Українського легіону в Польщі

Проєкт із підготовки українського військового підрозділу на території Польщі після завершення необхідних підготовчих заходів перейде в практичну площину, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На спільній пресконференції в Києві з польським колегою Радославом Сікорським Сибіга нагадав, що в безпековій угоді, яку уклав президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, є положення, які передбачають взаємодію двох сторін у підготовці українського військового підрозділу, що складатиметься з українських добровольців (громадян України, які проживають за кордоном).

"Для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають здійснитися відповідні практичні кроки за лінією Міноборони: вони наразі на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", - сказав Сибіга.

У свою чергу Сікорський підтвердив слова міністра Сибіги, зазначивши, що вони обговорили питання про набір добровольців у Польщі і "просунули вперед" це питання.

"Ми не можемо говорити про всі деталі, щоб не дати Росії можливість здійснювати диверсійні акти, які вже відбуваються в Польщі. Але ми просунули це питання. У будь-якому разі Польща готова навчити українську бригаду", - наголосив глава МЗС.