Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві та Варшаві кажуть про прогрес у формуванні Українського легіону в Польщі

 

Проєкт із підготовки українського військового підрозділу на території Польщі після завершення необхідних підготовчих заходів перейде в практичну площину, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На спільній пресконференції в Києві з польським колегою Радославом Сікорським Сибіга нагадав, що в безпековій угоді, яку уклав президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, є положення, які передбачають взаємодію двох сторін у підготовці українського військового підрозділу, що складатиметься з українських добровольців (громадян України, які проживають за кордоном).

"Для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають здійснитися відповідні практичні кроки за лінією Міноборони: вони наразі на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину", - сказав Сибіга.

У свою чергу Сікорський підтвердив слова міністра Сибіги, зазначивши, що вони обговорили питання про набір добровольців у Польщі і "просунули вперед" це питання.

"Ми не можемо говорити про всі деталі, щоб не дати Росії можливість здійснювати диверсійні акти, які вже відбуваються в Польщі. Але ми просунули це питання. У будь-якому разі Польща готова навчити українську бригаду", - наголосив глава МЗС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3171
  0,0428
 0,10
EUR
 1
 45,7959
  0,3364
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9971  0,01 0,01 41,6221  0,05 0,13
EUR 45,5042  0,11 0,25 46,2408  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на 13.09.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,05 0,13 41,3200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес