Радник Байдена Салліван анонсував суттєвий пакет допомоги для України до кінця вересня

США працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, збираючи докупи цілу низку різних можливостей, який планують оголосити до кінця цього місяця, повідомив радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван.

«Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на схід», - сказав Салліван на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13-14 вересня, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Він нагадав, що у квітні цього року, перед тим, як було ухвалено додатковий пакет фінансування України з боку США, існувала широка стурбованість тим, що може статися крах лінії фронту, проте в наступні місяці українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, і Україна також зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

Салліван зазначив, що це не питання політичної волі, а питання розв'язання важких і складних логістичних і оперативних питань для фактичної доставки необхідного озброєння на фронт.

За його словами, США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можемо.

Як інший приклад підтримки він навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчі 12 місяців.

«Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України... І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся», - наголосив радник президента Байдена.