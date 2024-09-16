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Джейк Салліван розгромив «мирний план» Джей Ді Венса, що нав'язує умови Україні
08:59 16.09.2024 |
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не вважає можливим досягнення миру у разі, якщо після виборів Білий дім почне втілювати план, запропонований кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венсом.
Про це він заявив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) 14 вересня у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Під час обговорення Салліван наголошував, що коментує українську політику США з позапартійних засад через специфіку своєї посади - тому, зокрема, обмежився розмитою відповіддю щодо позиції Трампа стосовно України і уникнув її критики.
Утім, оприлюднений цього тижня Джей Ді Венсом план закінчення війни в Україні Салліван взявся прокоментувати безпосередньо: розкритикував його та висловив переконання, що за таких підходів домовленості не будуть виконані.
"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким", - наголосив безпековий радник Байдена.
Джейк Салліван окремо підкреслив важливість принципу "нічого про Україну без України".
Як повідомлялося, раніше кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс запропонував бачення, яке включає припинення вогню по нинішній лінії зіткнення, створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО.
Джейк Салліван також висловив принципову позицію щодо послаблення санкційного тиску на Росію - на його думку, це рішення можна ухвалювати лише узгоджено з Києвом.
"Ми не будемо обговорювати послаблення санкцій без того, щоби узгодити, що це співпадає з баченням України", - заявив він.
Як повідомляла "Європейська правда", Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання він покладе край війні відразу після перемоги на виборах - ще до того, як офіційно розпочнеться його каденція.
Президент Володимир Зеленський заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу свій план перемоги України.
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