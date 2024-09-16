План перемоги Зеленського включає 4+1 пункти – інтерв'ю президента CNN

План перемоги, який президент України Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джозефу Байдену, включає чотири основні пункти та ще один, який буде потрібний Україні після війни.

"У мене є план, так, переможний план, тому що для нас перемога - це бути дуже сильними та бути готовими до сильної дипломатії. Тому я підготував кілька пунктів, чотири з них, основні пункти плюс один, який нам потрібен після війни", - заявив Зеленський в інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.

Глава держави повідомив, що в плані йдеться про безпеку, геополітичне місце для України, економічні рішення щодо підтримки, а також про сильну і доступну військову підтримку, "і ми повинні бути вільними в тому, як використовувати той чи інший елемент".

Президент зазначив, що готовий поділитися цим планом з Байденом, а потім буде "чесно і правильно" поділитися ним із двома кандидатами у президенти США - Дональдом Трампом та Камаллою Гарріс, а також Конгресом США.