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План перемоги Зеленського включає 4+1 пункти – інтерв'ю президента CNN
08:53 16.09.2024 |
План перемоги, який президент України Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джозефу Байдену, включає чотири основні пункти та ще один, який буде потрібний Україні після війни.
"У мене є план, так, переможний план, тому що для нас перемога - це бути дуже сильними та бути готовими до сильної дипломатії. Тому я підготував кілька пунктів, чотири з них, основні пункти плюс один, який нам потрібен після війни", - заявив Зеленський в інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.
Глава держави повідомив, що в плані йдеться про безпеку, геополітичне місце для України, економічні рішення щодо підтримки, а також про сильну і доступну військову підтримку, "і ми повинні бути вільними в тому, як використовувати той чи інший елемент".
Президент зазначив, що готовий поділитися цим планом з Байденом, а потім буде "чесно і правильно" поділитися ним із двома кандидатами у президенти США - Дональдом Трампом та Камаллою Гарріс, а також Конгресом США.
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