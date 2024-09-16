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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
У МЗС спростували дані Bild, що «план перемоги» Зеленського передбачає заморозку війни
08:49 16.09.2024 |
У МЗС України спростували, нібито президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту після публікації про це видання Bild.
Зі спростуванням виступив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський найближчими тижнями поїде до США, щоб представити свою стратегію щодо перемоги у війні президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
Видання пише, нібито пропозиція включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту - і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації. У публікації видання не зазначило, звідки у нього дані про нібито зміст плану.
"Ні, Україна не планує погоджуватися на жодне "заморожування" війни. Джерело, яке повідомило про це, не знає про план президента Зеленського. Елементи, які президент представить у США, безсумнівно, посилять, а не послаблять Україну та її воїнів", - заявив речник міністерства у соцмережі Х (Twitter).
Крім того, радник президента Зеленського Дмитро Литви у коментарі "Українській правді" запевняє, що це неправда, і німецьке видання не могло бачити цей документ.
"Bild поширив фейк. План перемоги Bildне бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив", - сказав Литвин.
Зеленський раніше зазначав, що у його плані "небагато пунктів", кожен із яких "залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна".
Минулого місяця Зеленський анонсував підготовку "плану перемоги", який планують представити Байдену, а також кандидатам у президенти США - Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
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